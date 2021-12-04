Geleneksel Ömer Besim Kır Koşusu yapıldı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 18:10

Gazetemiz yazarı ve Türkiye'ye eşofmanı getiren Ömer Besim Atalay için bu yıl 66'ncısı düzenlenen Geleneksel Ömer Besim Kır Koşusu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Atletizm İl Temsilciliği tarafından, Türkiye Atletizm Vakfının desteğiyle düzenlenen koşu, Florya Atatürk Ormanı'ndaki parkurda 70 atlet katılımıyla düzenlendi.

Organizasyonda kadın ve erkekler kategorilerinin birincileri, Ömer Besim Koşalay'ın 1924'te Türkiye'ye ilk kez getirdiği kırmızı renkli eşofmanı simgeleyen ''kırmızı eşofman takımı'' kazandı. Bu yıl ilk kez, kadınlarda birinci olan sporcuya da eşofman hediye edildi.

Kadınlarda 6 kilometrelik parkuru ilk sırada Ezgi Kaya bitirdi. Erkeklerde ise 8 kilometrelik parkurda bitiş çizgisini ilk Abdülhalik Çağıran geçti.

Büyük Erkekler kategorisinde birinci olan Abdülhalik Çağıran, Cumhuriyet Kupasını ve kırmızı eşofmanı kazanan isim oldu. Abdülhalik Çağıran'a kupayı Cumhuriyet Gazetesi muhabiri İrem Yavuz sundu.

Koşularda ilk üç derece şu şekilde oluştu:

BÜYÜK ERKEKLER

1. Abdülhalik Çağıran (Ali Öztürk Spor Kulübü)

2. Solomon Desale Gebrewold (Bireysel)

3. Ayetullah Baz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

BÜYÜK KADINLAR

1. Ezgi Kaya (Beşiktaş)

2. Zeynep Burcu Akbaba (Bireysel)

3. Nilgün Ayırga (PSK)