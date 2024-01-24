Geliş tarihi ortaya çıktı: Süper Lig devinden Nemanja Matic hamlesi!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:35

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:35

Beşiktaş, ara transferde dünyaca ünlü bir futbolcuyu renklerine bağlamaya çok yakın.

Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlılar, Fransa'nın Rennes Kulübü'nde forma giyen Sırp ön libero Nemanja Matic ile prensipte anlaşma sağladı. 35 yaşındaki futbolcunun menajeri Vlado Lernic ile önceki gün İstanbul'a bir araya gelen yöneticilerin, 1.5 yıllık sözleşme imzalama konusunda el sıkıştığı ileri sürüldü.

İSTANBUL'A GELECEK

Diğer taraftan Rennes Kulübü ile de anlaşma sağlanırken, tecrübeli oyuncunun cuma günü İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

2025 Haziran'ına kadar mukavelesi bulunan Matic için Fransız kulüplerinden 5 milyon Euro talep eden Rennes'in, ünlü oyuncuyu Beşiktaş'a çok daha düşük bir bedele vermeyi kabul ettiği öğrenildi.

Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli kulüpler bulunan ve 9 kupa kazanan Matic, 2014 ve 2015'te ülkesi Sırbistan'da Yılın Futbolcusu seçilmişti.