Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ve Cyle Larin şoku
Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Beşiktaş Kulübü sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Michy Batshuayi’nin MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Cyle Larin’in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."
Michy Batshuayi İle Cyle Larin’in Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/TviwjhghmO— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 23, 2021
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