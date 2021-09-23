Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ve Cyle Larin şoku

23 Eylül 2021 Perşembe, 18:04

Beşiktaş Kulübü sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Michy Batshuayi’nin MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Cyle Larin’in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."