Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ve Cyle Larin şoku

Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 18:04
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ve Cyle Larin şoku
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Beşiktaş Kulübü sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Michy Batshuayi’nin MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Cyle Larin’in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."


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