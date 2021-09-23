Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini aldığını KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisinin 4 milyon 800 bin euro karşılığında satın alındığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcu Valentin Rosier’in bonservisinin 4.8 milyon Euro karşılığında alındığını KAP'a bildirdi.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şu şekilde:
"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."
Kulübümüz, Valentin Rosier’in Transfer Haklarını Satın Aldı— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 23, 2021
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