İlkin Aydın'dan Fatih Terim sözleri: 'Bu ülkenin en büyük değerlerinden'

31.03.2026 18:15:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, Deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim ile olan görüşmesini anlattı. İlkin Aydın, "Benim için unutulmaz bir buluşmaydı. Fatih Hoca bu ülkenin, Galatasaray'ın en büyük değerlerinden" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncusu İlkin Aydın, GS Plus'a özel açıklamalarda bulundu.

İlkin Aydın, Fatih Terim ile gerçekleştirdiği buluşmaya dair şu ifadeleri kullandı: 

"Benim için unutulmaz bir buluşmaydı. Fatih Hoca bu ülkenin, Galatasaray'ın en büyük değerlerinden. Aramızda çok güzel bir sohbet geçti. Gelişimimizi takip ettiğini söyledi. Bu da beni tabii ki çok gururlandırdı."

"Paylaşımını görünce de ayrıca mutlu oldum. Bizler de onun gibi bu armayı en üst seviyeye taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Umuyorum ki camiamızı gururlandırmaya devam edeceğiz."

"HEDEFİMİZE YÜRÜYORUZ"

Taraftarların kendisine yaptığı "Bambi" benzetmesine de değinen İlkin Aydın, "Bambi benzetmesini ilk gördüğümde tatlı bulmuştum. Sanırım seviyorum. Bir de asıl filminde Bambi küçük kırılgan bir yavrudan, güçlü bir lidere dönüşüyor. Güzel bir karakter. Dövmelerim konusunda önceden çok düşünmüyorum, dönem dönem hayatımda özel bir yeri olan figürleri yaptırmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYATTA BİR DURUŞ SERGİLEMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Sahadaki hırslı yapısının hayatına yansımasına da değinen Aydın, "Benim için hayatta bir duruş sergilemek çok önemli. Bu yaklaşımım sadece saha içine özel değil. Saha dışında da bir karakter göstermeyi, ideallerim çerçevesinde yaşamayı, örnek olmayı önemsiyorum. Ruhunla kükre sloganı da bizim sahadaki kazanma isteğimizi çok iyi anlatıyor" dedi.

Final öncesi takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlkin Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımca her birimiz aynı istekle aynı mücadele ruhuyla hedefimize doğru yürüyoruz. Burada hepimizin rolü çok özel. Ben de saha içinde ve dışında mümkün olduğunca takım arkadaşlarımı desteklemeyi, birimiz kötü bir gün geçirirsek birbirimizi yükseltmeyi önemsiyorum. Son 2 maçımız kaldı, umuyorum ki o kupayı evimize getireceğiz."

