Genç milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde: Rakip belli oldu!

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Litvanya'yı 77-68 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

AA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:30
Genç milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde: Rakip belli oldu!
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Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Litvanya'yı 77-68'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Nea Alikarnassos Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 43-27 önde tamamladı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı.

Milli takım, çeyrek finalde çarşamba günü ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.


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