Genç milliler Yunanistan'a direnemedi
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası klasman maçında karşılaştığı Yunanistan'a 81-61 mağlup oldu.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'a 81-61 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milliler, Finlandiya'nın Tampere kentindeki organizasyonun klasman maçında Yunanistan ile karşılaştı.
SIRADAKİ RAKİP LETONYA
Milli takım, ilk yarısı 35-35'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 81-61 kaybetti.
Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.
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