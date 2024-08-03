Genç milliler Yunanistan'a direnemedi

Yayınlanma: 03.08.2024 - 20:09

Güncelleme: 03.08.2024 - 20:09

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'a 81-61 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milliler, Finlandiya'nın Tampere kentindeki organizasyonun klasman maçında Yunanistan ile karşılaştı.

SIRADAKİ RAKİP LETONYA

Milli takım, ilk yarısı 35-35'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 81-61 kaybetti.

Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.