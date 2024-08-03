Genç milliler Yunanistan'a direnemedi

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası klasman maçında karşılaştığı Yunanistan'a 81-61 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 20:09
Genç milliler Yunanistan'a direnemedi
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'a 81-61 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milliler, Finlandiya'nın Tampere kentindeki organizasyonun klasman maçında Yunanistan ile karşılaştı.

SIRADAKİ RAKİP LETONYA

Milli takım, ilk yarısı 35-35'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 81-61 kaybetti.

Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.


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