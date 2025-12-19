Gençlerbirliği'nde 6 ayda 3 başkan, 3 teknik direktör görev aldı

Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig'de geride kalan 16 haftada istikrarsız bir süreçten geçti.

Başkent ekibi 6 ayda 3 başkan görürken, takımı da 3 farklı çalıştırıcıya emanet etti. 4 yıl sonra Süper Lig'e yükselen kırmızı siyahlılar, sezona Osman Sungur başkanlığında ve Hüseyin Eroğlu teknik direktörlüğünde başladı.

Bir buçuk yıl görevde kalan Sungur 7 Ekim'de istifa etti. Bu kararın ardından başkanlığa Mehmet Kaya geldi. Bu değişimden hemen sonra ise Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör Volkan Demirel oldu.

6 Aralık'ta yapılan genel kurulda ise Arda Çakmak başkanlığa seçilirken, Mehmet Kaya'nın 60 günlük dönemi sona erdi. Çakmak bu sonuçla, kırmızı siyahlıların son 6 aydaki 3'üncü başkanı oldu.

Kulüp içinde yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Volkan Demirel, takımın başındaki 37'inci gününde görevinden istifa etti. Arda Çakmak yönetimi, Demirel'in ayrılığı sonrası takımı Metin Diyadin'e emanet etti. Tecrübeli çalıştırıcı da kırmızı siyahlıların bu sezonki 3'üncü teknik direktörü oldu.

Başkent ekibi, Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 15 puan topladı. Gençlerbirliği, 22 Aralık Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.