Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı için açıklama: 'Onların hedefi belli, bizim hedefimiz belli'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Başkent ekibi, bu maçın ardından Türkiye Kupası' yarı finalide sarı-kırmızılılarla deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Galatasaray'la oynayacakları maçlar ve sezonun kalan bölümü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesinde Radyospor'a konuşan Arda Çakmak, "Hafta sonu önemli bir maç. Puan olarak rahatlamak istiyoruz. Puan olarak çok iyi bir yerde değiliz. Bundan sonraki her maç bizim için çok önemli. Galatasaray maçı da bunlardan bir tanesi. İnşallah çıkacağız, oynayacağız, güzel bir maç olur, seyreden herkes zevk alır sonunda kazanan biz oluruz. Bütün temennimiz o" dedi.

Teknik Direktör Volkan Demirel'e güvendiklerini belirten Çakmak, "Volkan hocanın gittiği ilk dönemi konuşmak istemiyorum. Bizim artık önümüzde 5 tane final gibi maçımız var. Önümüze bakalım. Volkan hoca ve ekibi, ellerinden gelen özveriyle çalışıyor. Takım toparlanma sürecinde, mücadele anlamında fena değil. Ama daha yeterli değiller. Bu 5 maç için teknik heyetimizin ve hocamızın arkasındayız. Biz her şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim bu seneki ilk hedefimiz Gençlerbirliği'ni ligde tutmaktı. Hiçbir zaman hayal satmadım. Hedefimiz aynı şekilde devam ediyor. Volkan hoca ve ekibinin bunu başaracağına inanıyorum. Hiçbir tereddüttüm yok. Volkan hoca harika bir karakter, yardımcıları çok çalışıyor. Bizim hedef maçlarımız belli. O maçlarda gerekli puanları alıp ilk önce bu takımı ligde tutmak istiyoruz. Sonrasında gelecek sezonun planlamasını en iyi şekilde yaparız" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'a puan kaybedilmesi halinde Volkan Demirel'in görevinden alınacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Arda Çakmak, "Volkan hocanın bir yere gideceği falan yok. Galatasaray maçında yeniliriz, berabere kalırız da gider gibi bir şey yok. Volkan hoca sezon sonuna kadar bizimle. Takımı hak ettiği yerde, ligde bırakacağız. Ligde artık hiçbir maç kolay değil. Bu takımın alacağı 3 galibiyet bizi ligde tutar ya da 2 galibiyet ve 2 beraberlik de yetebilir. Volkan hoca ve ekibi bunu başaracağına inanıyorum. Mustafa Kaplan iddiaları doğru değil. Öyle bir şey yok. Biz Volkan hocaya inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arda Çakmak ayrıca, "Ligdeki Galatasaray maçı, iki taraf için de iyi bir maç olsun. Seyredenler keyif alsın, futbolun konuşulduğu bir müsabaka olsun. İnşallah puan ya da puanlarımızı alalım. Galatasaray'ın kendi durumu kendilerini ilgilendirir, bizimki bizi ilgilendirir. Onların hedefi belli, bizim hedefimiz belli. Kupada da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nereye gidebilirsek. Final hedefimiz her zaman var. Öncelikle hedefimiz ligde kalmak, tutunmak. Sonrasında gelecek sezon bunları daha düzgün hale getirebiliriz finansal ve sportif anlamda" dedi.