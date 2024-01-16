Gençlerbirliği'ne Galatasaray'dan 20'lik transfer!

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Galatasaray forması giyen Özgür Baran Aksaka'yı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:58
Gençlerbirliği'ne Galatasaray'dan 20'lik transfer!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bonservisi Galatasaray'da olan orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.

Galatasaray'ın 16, 17, 19 yaş altı takımlarında oynadıktan sonra 2022 yılında A takımına yükselen Özgür Baran, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ilk yarısında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da forma giydi.


Özgür Baran Aksaka galatasaray Gençlerbirliği transfer

İlgili Haberler

Sezon başında nabız yoklanmıştı: Galatasaray'da hedef Daichi Kamada

Sezon başında nabız yoklanmıştı: Galatasaray'da hedef Daichi Kamada
Sol bek arayışları sürüyor: Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz gelişmesi

Sol bek arayışları sürüyor: Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz gelişmesi
Leonardo Bonucci, İtalya'da manşetlerde: 'Icardi'nin Galatasaray'ı ile...'

Leonardo Bonucci, İtalya'da manşetlerde: 'Icardi'nin Galatasaray'ı ile...'

En Çok Okunan Haberler