Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan 'demokrasi' vurgusu!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 13:37

Güncelleme: 28.05.2023 - 13:39

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu İzmir'de kullandı.

"DEMOKRASİ SÜRECİ BAŞLAYACAKTIR"

Oyunu İzmir Atatürk Lisesi'ndeki 1260 numaralı sandıkta kullanan Kasapoğlu, seçimin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kasapoğlu, seçim sonucunda kazananın Türkiye olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye, seçimlerini her daim demokratik olgunlukla, en güzel atmosferde gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bunu 14 Mayıs'ta gördük. Bugün de yine inşallah aynı olgunlukla, en güzel şekilde, karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bunu yaşayacağız. İnanıyorum ki en güzel şekliyle yeni bir dönem, Türkiye demokrasi süreci başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bugünkü süreci yöneten tüm görevli arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların bu süreçteki misyonu demokrasimiz adına, ülkemiz adına çok ama çok kıymetli."