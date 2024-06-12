Gennaro Gattuso'nun yeni takımı belli oldu!

Hırvatistan ekibi Hajduk Split, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 21:38
Gennaro Gattuso'nun yeni takımı belli oldu!
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Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Gennaro Gattuso'nun yeni takımı belli oldu.

Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İtalyan teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı.

Hajduk Split, genç teknik direktörle 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

Milan, Napoli, Valencia, Marsilya gibi önemli takımları çalıştıran Gattuso, son olarak Marsilya'da görev yaptı. Alınan başarısız sonuçlar sonrası ise Şubat 2024'te yollar ayrıldı.


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