Gennaro Gattuso'nun yeni takımı belli oldu!
Hırvatistan ekibi Hajduk Split, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini duyurdu.
Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Gennaro Gattuso'nun yeni takımı belli oldu.
Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İtalyan teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı.
Hajduk Split, genç teknik direktörle 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.
Milan, Napoli, Valencia, Marsilya gibi önemli takımları çalıştıran Gattuso, son olarak Marsilya'da görev yaptı. Alınan başarısız sonuçlar sonrası ise Şubat 2024'te yollar ayrıldı.
Spor Haberleri
- Gennaro Gattuso'nun yeni takımı belli oldu!
- A Milli Takım'da flaş sakatlık
- Hamit Altıntop'dan flaş açıklamalar
- Juventus'ta Thiago Motta resmen başladı!
- Dani Carvajal: 'Yamal'ın kulaklarını çekmem gerekiyor'
- Lionel Messi, futbolu bırakacağı takımı açıkladı!
- Leo Dubois'dan Galatasaray için şok sözler!
- EURO 2024 için yeni VAR kararı
- Fas Milli Takımı'ndan Ziyech açıklaması!
- NBA efsanesi 86 yaşında hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Meteoroloji uyardı: 6 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi kabul edildi
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Köpeğin havlamasından rahatsız olan başkan
- O magandalar yakayı ele verdi
- ‘Atakum’a en büyük ihanet’