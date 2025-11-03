Genoa'nın galibiyet hasreti 90+3'te bitti!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Genoa, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Genoa 2-1 kazandı.

Genoa'ya maçta galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ruslan Malinovskyi ve 90+3. dakikada Leo Ostigard attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 47. dakikada Domenico Berardi'den geldi.

İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Bu sonuçla birlikte Genoa, puanını 6'ya yükseltti ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Sassuolo ise 13 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Genoa, Fiorentina'yı konuk edecek. Sassuolo, Atalanta'ya konuk olacak.