Cumhuriyet Gazetesi Logo
Genoa'nın galibiyet hasreti 90+3'te bitti!

Genoa'nın galibiyet hasreti 90+3'te bitti!

3.11.2025 23:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Genoa'nın galibiyet hasreti 90+3'te bitti!

Genoa, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Genoa, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Genoa 2-1 kazandı.

Genoa'ya maçta galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ruslan Malinovskyi ve 90+3. dakikada Leo Ostigard attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 47. dakikada Domenico Berardi'den geldi.

İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Bu sonuçla birlikte Genoa, puanını 6'ya yükseltti ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Sassuolo ise 13 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Genoa, Fiorentina'yı konuk edecek. Sassuolo, Atalanta'ya konuk olacak.

İlgili Konular: #serie a #sassuolo #genoa

İlgili Haberler

TFF duyurdu: Arda Güler ve Kenan Yıldız IFFHS Ödülleri'nde aday gösterildi!
TFF duyurdu: Arda Güler ve Kenan Yıldız IFFHS Ödülleri'nde aday gösterildi! TFF, milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildiğini açıkladı.
Luciano Spalletti'den flaş Kenan Yıldız kararı!
Luciano Spalletti'den flaş Kenan Yıldız kararı! İtalya Serie A’da Juventus, yeni teknik direktörü Luciano Spalletti yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Juventus’ta Kenan Yıldız, Cremonese maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Juventus'ta Sporting maçı öncesi Kenan Yıldız gelişmesi!
Juventus'ta Sporting maçı öncesi Kenan Yıldız gelişmesi! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Sporting ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta sakatlığı bulunan Kenan Yıldız’ın son durumu belli oldu.