Genoa - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Berkan Kutlu'nun formasını giydiği Genoa, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında kendi sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Alberto Gilardino yönetimindeki Genoa, kendi sahasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.
GENOA - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
GENOA - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Genoa, ligde oynadığı son maçta Atalanta deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Salernitana ise kendi sahasında konuk ettiği Cagliari ile 2-2 berabere kalmıştı.
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