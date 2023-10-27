Genoa - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:27

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:27

İtalya Serie A'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Alberto Gilardino yönetimindeki Genoa, kendi sahasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

GENOA - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

GENOA - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Genoa, ligde oynadığı son maçta Atalanta deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Salernitana ise kendi sahasında konuk ettiği Cagliari ile 2-2 berabere kalmıştı.