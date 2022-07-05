Genoa'nın Güven Yalçın ile ilgilendiği iddiası

05 Temmuz 2022 Salı, 14:05

Beşiktaş ile sözleşmesi biten futbolculardan biri olan Güven Yalçın ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Yakın zamanda Trabzonspor ve Sivasspor ile anılan Güven Yalçın için İtalya'dan talip çıktığı öne sürüldü.

GENOA, GÜVEN YALÇIN'I İSTİYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie B'ye düşen Genoa, Güven Yalçın'a 2025 yılına süren bir sözleşme teklif etti. Öte yandan sözleşmede ayrıca 1 yıl opsiyon da bulunacağı belirtildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

23 yaşındaki Güven Yalçın, 30 Haziran itibarıyla bonservisi elinde olan futbolcular kategorisine girmişti. Transfermarkt verilerine göre; 3 milyon Euro değeri bulunan Yalçın, geçen sezon 33 maçta 6 gol 3 asist üretti. Güven, Beşiktaş tarafından kiralandığı Lecce'de varlık gösterememiş ve 11 maçta gol atamamıştı.

LEVERKUSEN'DEN GELMİŞTİ

Bayer Leverkusen altyapısından yetişen 23 yaşındaki Güven Yalçın, 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu. Futbolcu, geride bıraktığımız haftalarda yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan ilk 11 garantisi haberleri istediğim haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bunu Cristiano Ronaldo bile isteyemez" demişti.