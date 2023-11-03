Georgios Papagiannis: 'Çok iyi bir kimyamız var'

Fenerbahçe Beko forması giyen Georgios Papagiannis, Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 08:21
Georgios Papagiannis: 'Çok iyi bir kimyamız var'
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Fenerbahçe Beko'nun Yunan yıldızı Georgios Papagiannis, Olympiakos karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Papagiannis, "Büyük bir fark yakalamıştık ama Olympiakos geri döndü. Bu kadar zor bir maç olmasını bekliyorduk ancak bu maça iyi hazırlanmıştık. Maçı pozitif bir şekilde bitirmeyi başardık. Çok iyi bir kimyamız var. Bazı hatalar yapsak da birbirimiz için oynuyoruz. Hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışıp büyümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. 

Eski takımına karşı forma giyen yıldız oyuncu, karşılaşmada Fenerbahçe Beko adına takımının en skorer ismi oldu.


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