Georgios Printezis, emekli oldu
Yunanistan basketbolunun önemli isimlerinden Georgios Printezis, 37 yaşında emekli olduğunu açıkladı.
Avrupa ve Yunan basketbolunun önemli isimlerinden Georgios Printezis, 37 yaşında emekli olduğunu duyurdu. Olympiakos ile bu sezon şampiyonluk yaşayan Yunan oyuncu, ödül töreninde yaptığı açıklamada basketbolu bıraktığını söyledi.
Printezis kariyerinde Olimpiakos ve Unicaja Malaga takımlarında forma giydi.
Georgios Printezis, Olympiakos ile 2012 ve 2013 yıllarında THY Euroleague'de şampiyonluk yaşarken, 4 kez Yunanistan Ligi ve 2 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandı. Printezis ayrıca Yunan Milli Takımı ile de 2009 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.
İSTANBUL'DA KUPAYI KALDIRMIŞTI
Yunan basketbolcu, İstanbul’da düzenlenen 2012 Euroleague Final-Four finalinde CSKA Moskova karşısında son saniyede attığı basketle takımına kupayı kazandırmıştı.
37 yaşındaki oyuncu Euroleague'de 3599 sayı, 1452 ribaund ve 354 asist ile mücadele etti.
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