Gerginlik yaşandığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Ali Koç ve Mourinho açıklaması!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:20

Güncelleme: 22.09.2024 - 17:22

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç ve Jose Mourinho arasında gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.

Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.

Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."

İDDİA NEYDİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının devre arasında tartıştığı öne sürülmüştü.