Gerginlik yaşandığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Ali Koç ve Mourinho açıklaması!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray maçında Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve gerginlik yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç ve Jose Mourinho arasında gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.
Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.
Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.
Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."
İDDİA NEYDİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının devre arasında tartıştığı öne sürülmüştü.
Etiketler: #fenerbahçe #Ali Koç #jose mourinho
Spor Haberleri
- Sakaryaspor'un yeni başkanı belli oldu!
- Fenerbahçe'den Ali Koç ve Mourinho açıklaması!
- Getafe, Leganes ile puanları paylaştı
- Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
- Formula 1 Singapur GP'de kazanan Norris!
- Depay'ın Corinthians'taki ilk maçında rekor kırıldı!
- Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Aras Kargo'yu yendi
- 8 gollü maçta Tolgay Arslan fırtınası!
- Cardiff City'den flaş Erol Bulut kararı!
- Daniel Dubois 5. rauntta unvanını korudu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Günde kaç asgari ücret harcanıyor?
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- 'AK Parti'yi gözden düşürür'
- Borçtan kurtulmak isterken 800 bin lira dolandırıldılar!
- Geri çekilen yasa düzenlemesi geri mi dönüyor?
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- Gülben Ergen'den, anne Yüksel Güran'a sert sözler
- CHP'li Ün: Bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum