Gerginlik yaşandığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Ali Koç ve Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray maçında Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve gerginlik yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Gerginlik yaşandığı iddia edilmişti: Fenerbahçe'den Ali Koç ve Mourinho açıklaması!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:20

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç ve Jose Mourinho arasında gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.

Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.

Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."

İDDİA NEYDİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının devre arasında tartıştığı öne sürülmüştü.


Etiketler: #fenerbahçe #Ali Koç #jose mourinho

İlgili Haberler

Eski hakemler Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Dünya basınında Fenerbahçe - Galatasaray yankısı: 'Mourinho'yu nakavt etti'

Dünya basınında Fenerbahçe - Galatasaray yankısı: 'Mourinho'yu nakavt etti'
Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'Mourinho'nun çaresizliği...'

Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını yorumladı: 'Mourinho'nun çaresizliği...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler