Getafe - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında kendi sahasında Cadiz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Bordalas yönetimindeki Getafe, kendi sahasında Sergio Soriano'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.
GETAFE - CADİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
GETAFE - CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Getafe, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Cadiz ise kendi sahasında ağırladığı Sevilla ile 2-2 berabere kalmıştı.
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