Getafe - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 06.11.2023 - 09:53

İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Bordalas yönetimindeki Getafe, kendi sahasında Sergio Soriano'nun ekibi Cadiz ile karşı karşıya gelecek.

GETAFE - CADİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.



GETAFE - CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Getafe, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Cadiz ise kendi sahasında ağırladığı Sevilla ile 2-2 berabere kalmıştı.