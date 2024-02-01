Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. hafta erteleme maçında deplasmanda bir diğer milli oyuncu Enes Ünal'ın takımı Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetmindeki Real Madrid, deplasmanda José Bordalás'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.
GETAFE - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
GETAFE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İtalyan hocanın görev vermesi halinde milli futbolcu Arda Güler karşılaşmada forma giyebilecek.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Las Palmas deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Getafe ise kendi sahasında ağırladığı Granada'yı 2-0 mağlup etmişti.
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