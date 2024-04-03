Getafe - Sevilla maçındaki ırkçı tezahüratlar tartışma yaratmıştı: Federasyonun verdiği ceza belli oldu!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında oynanan Getafe - Sevilla maçında oyuncu Marcos Acuna ile teknik direktör Quique Sanchez Flores'e yönelik ırkçı tezahüratta bulunulmuştu. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Disiplin Komitesi, Getafe Kulübü hakkındaki cezai yatırımı açıkladı.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:40
Getafe - Sevilla maçındaki ırkçı tezahüratlar tartışma yaratmıştı: Federasyonun verdiği ceza belli oldu!
Abone Ol google-news

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Disiplin Komitesi, La Liga'nın 30. haftasında oynanan Getafe-Sevilla maçında Sevillalı futbolcu Marcos Acuna ve teknik direktör Quique Sanchez Flores'i hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Getafe kulübüne 27 bin Euro para ve 3 maç kısmi tribün kapatma cezası verdi.

RFEF Disiplin Komitesi, 30 Mart'ta oynanan Getafe-Sevilla maçının 68. dakikasında Getafe tribünlerinden Sevillalı futbolcu Acuna'ya yönelik "maymun", karşılaşma sonunda da Getafe Teknik Direktörü Flores'e "Çingene" şeklindeki ırkçı tezahüratlara karşı verilen cezaları açıkladı.

3 MAÇ TRİBÜN KAPATMA

Komite, Getafe'ye 27 bin Euro para ve 3 maç kısmi tribün kapatma cezaları vererek, ayrıca ırkçı, yabancı düşmanı ve hoşgörüsüz eylem ve davranışları kınayan bir mesaj yayınlanmasını istedi.

İspanyol basını RFEF'in futbolda ırkçılığa karşı aldığı kararları "örnek ceza" olarak yorumlayarak, yeşil sahalarda yaşanan ırkçılığa karşı bundan sonraki adımların daha kararlı ve sert olacağını savundu.


Quique Sanchez Flores haberleri Marcos Acuna haberleri GETAFE haberleri sevilla haberleri ırkçılık haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

İnter - Napoli maçında yaşananlar gündem olmuştu: Mario Balotelli'den ırkçılık tartışmalarına sert tepki!

İnter - Napoli maçında yaşananlar gündem olmuştu: Mario Balotelli'den ırkçılık tartışmalarına sert tepki!
Vinicius Junior tepki göstermişti: İspanya'da ırkçılık 3. lige sıçradı!

Vinicius Junior tepki göstermişti: İspanya'da ırkçılık 3. lige sıçradı!
Irkçılık suçlamasından yargılanıyordu: Mahkemeden Francesco Acerbi kararı!

Irkçılık suçlamasından yargılanıyordu: Mahkemeden Francesco Acerbi kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler: 'Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince'

Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler: 'Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince'
Bir saat önce boşandığı eşini mahkeme çıkışında öldürdü

Bir saat önce boşandığı eşini mahkeme çıkışında öldürdü
Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'

Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi: 'Kendine 10 daire alarak...'
AKP’li Hüseyin Çelik’ten Van tepkisi: Aday olmasına niçin müsaade ettiniz

AKP’li Hüseyin Çelik’ten Van tepkisi: Aday olmasına niçin müsaade ettiniz
TFF'den kulüplere gözdağı: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'

TFF'den kulüplere gözdağı: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'
13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik

13 oy farkla AK Parti adayının kazandığı ilçede gerginlik
Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'

Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'
İmamoğlu mazbatasını üçüncü kez alıyor

İmamoğlu mazbatasını üçüncü kez alıyor