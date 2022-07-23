Gheorghe Hagi'den Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau açıklaması
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hagi, oyuncuların transferleriyle alakalı ilgisinin bulunmadığını söyledi.
Geçen sezon Galatasaray'a 11 milyon Euro’yu bulan bonservis yatırımı ile transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan hayal kırıklığı yarattı.
Okan Buruk'un yeni sezonda kadro planlamasında ilk 11'de yeri olmayan iki Rumen oyuncuya da sarı-kırmızılı kulüp harıl harıl kulüp arıyor. Morutan için Sivasspor ile görüşen Galatasaraylı yetkililerin Cicaldau'yu ise Konyaspor'a önerdiği ortaya çıktı. Nantes'a transferi öncesinde Muhammed'i isteyen Konyaspor'a, "Cicaldau'yu size kiralık gönderelim'' teklifini yapan Galatasaray’a olumsuz cevap geldi. Yeşil-beyazlı kulübün hocası İlhan Palut'un Rumen orta sahaya soğuk baktığı öğrenildi.
"TRANSFERLERİNE HİÇ KARIŞMADIM"
Tüm bu gelişmeler üzerine Galatasaray ve Rumen futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. İki oyuncunun Florya'ya gelişi sırasında adı sıkça anılan ve transfere önayak olduğu konuşulan başarılı çalıştırıcı, yaşananlara şu sözlerle açıklık getirdi:
"Cicaldau ve Morutan çok yetenekli oyuncular. Ama ikisini de Galatasaray'a ben önermedim ve transferlerine hiç karışmadım. Ben sadece kendi akademimde yetişen ve kulübüm Köstence'deki oyunculardan sorumluyum."
CICALDAU'NUN MALİYETİ
Geçen sezon başında Craiova'dan 6.5 milyon Euro'ya kadroya katılan Alexandru Cicaldau ile 2026 sonuna kadar kontrat yapıldı. Yıllık 1 milyon Euro kazanan 25 yaşındaki orta saha, görev yaptığı 39 maçta 4 gol, 4 asist ile oynadı.
MORUTAN'IN MALİYETİ
FCSB'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Olimpiu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten 600 bin Euro maaş alan 23 yaşındaki Rumen orta saha, sarı-kırmızılı ekipte 33 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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