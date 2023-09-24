Rachid Ghezzal: 'Yüzde yüzümüzü vermemiz lazım'

Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, Kayserispor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 19:45
Rachid Ghezzal: 'Yüzde yüzümüzü vermemiz lazım'
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Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiklerim maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Ghezzal, "Bugün en iyi Ghezzal'ı gösteremedim ama geri döndüğüm için mutluyum. İlk 45 dakika zor geçti, daha sonrasında daha iyi olduk. Taraftarımız her zaman stadımızda, bizi çok fazla destekliyorlar. Desteği hiçbir zaman çekmiyorlar. Karakter gösterdik. 1-0'dan sonra taraftarımız çılgın desteğine devam etti. Onlara çok fazla ihtiyacımız var. Geri dönmek, 3 puan almak güzel. 1-0'dan sonra verdiğimiz reaksiyon önümüzdeki maçlarda bize öz güven verecektir" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZÜ VERMEMİZ LAZIM"

Gelecek maçlara da değinen Cezayirli hücum oyuncusu, "Zor deplasmanlar oynayacağız. Adana ve Konya maçları zor maçlar olacak. Ama biz Beşiktaş'ız. Her maçı kazanmak için oynarız. Kaliteli bir takımız. Oynayan tüm arkadaşlar yüzde yüzünü verecektir. Bu süreçte odaklanmamız ve maç maç bakmamız lazım. Kazanmak için yüzde yüzümüzü vermemiz lazım" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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rachid ghezzal beşiktaş kayserispor

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