Rachid Ghezzal'a Süper Lig'den sürpriz talip!
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in, Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal ile ilgilendiği iddia edildi.
Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınında yer alan haberde Ghezzal'ın yeni sezonda Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olduğu belirtildi.
Bu gelişmenin ardından Başakşehir'in Cezayirli futbolcuyu gözüne kestirdiği ve Ghezzal'ı transfer için öncelikle hedef haline getirdiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Başakşehir'in, 31 yaşındaki futbolcu için iki oyuncuyu pazarlıklarda kullanmayı planladığı ifade edildi.
Son iki sezonda sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan Ghezzal'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Deneyimli oyuncunun kontratında uzatma opsiyonu da bulunuyor.
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