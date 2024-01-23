Gine - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Senegal, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası C Grubu 3. maçında Gine ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:48
Gine - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan sürüyor.

Aliou Cissé yönetimindeki Senegal, C Grubu'nun 3. maçında Kaba Diawara'nın ekibi Gine ile karşı karşıya gelecek.

GİNE - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Charles Konan Banny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

GİNE - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Senegal grupta oynadığı son maçta Kamerun'u 3-1 mağlup etmişti.

Gine ise Gambiya'yı 1-0'lık skorla geçmişti.


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