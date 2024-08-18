Giovanni van Bronckhorst'tan Antalyaspor mesajı: '3 puanı almak istiyoruz'
Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesinde konuştu. Bronckhorst, "İçerideki ilk maç, bunun için heyecanlıyız. Maç maç gitmek ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE KAZANMAK İSTİYORUZ"
Van Bronckhorst maçla ilgili, "Rakiple ilgili analizlerimizi yaptık. Bugün maça hazır olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bugün atmosfer güzel. İçerideki ilk maç, bunun için heyecanlıyız. Maç maç gitmek ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz" dedi.
Hollandalı teknik direktör ayrıca, "Stadımız güzel ama atmosferi yaratan taraftarlarımız. Enerjiyi hissediyoruz. Bu bizim için pozitif. Oyuncularımız da her şeyini verecek. 3 puanı almak istiyoruz" sözlerini kullandı.
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