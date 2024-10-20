Giovanni van Bronckhorst'tan Konyaspor açıklaması: 'İhtiyacımız olan tek şey...'
Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi konuştu. Hollandalı hoca, "Herkesin keyif almasını istiyoruz. İhtiyacımız olan tek şey 3 puan almak" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Cuma gününden itibaren tam kadro çalıştık. Zor bir fikstüre giriyoruz ama bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz, iyi oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.
"İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY..."
Hollandalı teknik direktör, "Motivasyonumuz, taraftarlara eğlenceli bir maç izletmek. Herkesin keyif almasını istiyoruz. İhtiyacımız olan tek şey 3 puan almak." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Giovanni van Bronckhorst #beşiktaş #konyaspor #süper lig
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