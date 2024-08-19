Giovanni van Bronckhorst'tan özeleştiri: 'İkinci golü çok basit yedik'

Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından konuştu. Bronckhorst, "Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 00:40
Giovanni van Bronckhorst'tan özeleştiri: 'İkinci golü çok basit yedik'
Abone Ol google-news

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı." dedi.

"İKİNCİ GOLÜ ÇOK BASİT YEDİK"

Basit bir gol yediklerini belirten başarılı teknik direktör, "Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncularla ilgili konuşan Bronckhorst, "Önemli bir oyuncu, çok yetenekli. Gol atma konusunda efektif olacaktır. Asistleri de önemli. Yapması gerektikleriyle ilgili konuşuyoruz. Böyle devam etmesi lazım. Daha iyi olacaktır. Aynı şeyler Mustafa için de geçerli" diye konuştu.


Giovanni van Bronckhorst haberleri beşiktaş haberleri antalyaspor haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemine tepki!

Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemine tepki!
Dolmabahçe'deki düelloda kazanan Beşiktaş: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor

Dolmabahçe'deki düelloda kazanan Beşiktaş: Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarına sürpriz çağrı!

Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarına sürpriz çağrı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler