Giovanni van Bronckhorst'tan özeleştiri: 'İkinci golü çok basit yedik'
Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından konuştu. Bronckhorst, "Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı." dedi.
"İKİNCİ GOLÜ ÇOK BASİT YEDİK"
Basit bir gol yediklerini belirten başarılı teknik direktör, "Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak" ifadelerini kullandı.
Genç oyuncularla ilgili konuşan Bronckhorst, "Önemli bir oyuncu, çok yetenekli. Gol atma konusunda efektif olacaktır. Asistleri de önemli. Yapması gerektikleriyle ilgili konuşuyoruz. Böyle devam etmesi lazım. Daha iyi olacaktır. Aynı şeyler Mustafa için de geçerli" diye konuştu.
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