Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan 'Fener Ağlama' müziği açıklaması: 'Ali Koç'tan özür diledim'
Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, maçın ardından stadyumda çalınan 'Fener Ağlama' müziği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan özür dilediğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelenin ardından Çotanak Stadyumu'nda çalınan şarkıya Fenerbahçeli oyuncular ve yetkililer tepki gösterdi.
"FENERBAHÇE İLE PROBLEMİMİZ OLAMAZ"
Giresunspor Başkanı Nahid Yamak konuyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Nahid Yamak, Fenerbahçe camiasıyla ilgili hiçbir problemlerinin olmayacağını belirterek, "Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç Başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim. Bir hata yaptıysak bunun için de özür diledik" ifadelerini kullandı.
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