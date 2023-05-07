Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 07.05.2023 - 10:04

Güncelleme: 07.05.2023 - 10:04

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Ligde son olarak Sivas deplasmanından galip ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, rakibini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Lincoln Henrique, sarı kart cezalısı Willian Arao, kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Gustavo Henrique kadroda yer almadı.

MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Sainz, Bajic

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail, Crespo, Arda, Rossi, Pedro, Batshuayi

SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

16. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Giresunspor, 16. randevularına çıkacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Giresunspor ise 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin attığı 22 gole, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA TEK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine bir kez mağlup oldu.

KADIKÖY'DE DE ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Kadıköy'de Gireunspor'u 8 kez ağırladı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik, bir de mağlubiyet yaşadı.