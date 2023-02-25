Giresunspor'un yeni başkanı belli oldu

Nahid Ramazan Yamak, Süper Lig ekibi Giresunspor'un yeni başkanı oldu.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:19
Giresunspor'un yeni başkanı belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Nahid Ramazan Yamak seçildi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan ve 426 delegeden 233'ünün katıldığı seçimli olağanüstü genel kurulda, Yamak ve Fatih Sandal başkanlığındaki listeler yarıştı.

Nahid Ramazan Yamak

"SÜPER LİG'I KAÇIRMAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Yamak, 233 üyeden 156'sının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Fatih Sandal'ın listesinin 76 oy aldığı seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür ederek, "Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda" ifadelerini kullandı.


Nahid Ramazan Yamak Giresunspor Seçim

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