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Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında kendi sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:05
Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Michel Sanchez yönetimindeki Girona, kendi sahasında Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

GİRONA - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadi Montilivi'de oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

GİRONA - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Escuderos'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Girona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 5-2 mağlup etmişti.

Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'e 3-0 mağlup olmuştu.


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