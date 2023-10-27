Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında kendi sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Michel Sanchez yönetimindeki Girona, kendi sahasında Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
GİRONA - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?
Estadi Montilivi'de oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
GİRONA - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidro Escuderos'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Girona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 5-2 mağlup etmişti.
Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'e 3-0 mağlup olmuştu.
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