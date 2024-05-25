Girona FC hangi ülkenin takımı? Girona FC sahibi kim?

Futbol dünyasında her geçen gün popülerliği artan Girona FC'nin kökenleri ve oynadığı lig hakkında sosyal medyada araştırmalar arttı. Peki, Girona FC hangi ülkenin takımı? Girona FC sahibi kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 14:55
Girona FC hangi ülkenin takımı? Girona FC sahibi kim?
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Bu sezon İspanya Ligi La Liga'da gösterdiği performansla damga vuran Girona FC, birçok futbolseverin ilgiyle takip ve merak ettiği takımlardan biri oldu. Peki, Girona FC hangi ülkenin takımı? Girona FC sahibi kim?

GİRONA FC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Girona Futbol Club, S.A.D., İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga'da mücadele eden bir takımdır. Katalonya Özerk Bölgesi'nin tarihi ve kültürel açıdan zengin şehri Girona'da yer alan bu kulüp, maçlarını Montilivi Stadyumu'nun çimlerinde oynamaktadır. Girona FC, 2016-17 sezonunda Segunda División'da sergilediği etkileyici performansla 70 puan toplayarak ligi 2. sırada tamamlamış ve tarihinde ilk kez La Liga'ya yükselme başarısını göstermiştir.

GİRONA FC SAHİBİ KİM?

Girona'nın spor dünyasında uzun vadeli bir strateji benimseyebilmesinin temel sebeplerinden biri, City Football Group (CFG) ile olan bağlantılarıdır.

CFG, 23 Ağustos 2017'de Girona'ya yatırım yaparak kulübün çoğunluk hissedarı oldu. Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesi tarafından finanse edilen CFG, özellikle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City başta olmak üzere geniş bir spor yatırım portföyüne sahiptir.


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