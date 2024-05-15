Girona tek golle yıkıldı: İkincilik şansı zora girdi!

Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında kendi sahasında ağırladığı Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:35
Girona tek golle yıkıldı: İkincilik şansı zora girdi!
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La Liga'nın 36. hafta maçında Girona, Villarreal ile karşılaştı. Girona'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Villarreal 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibyeti getiren golü 59. dakikada Bertrand Traore kaydetti.

Villarreal'de Femenia, 41. ve 90+5. dakikalarda gördüğü sarı kartlar ile oyun dışında kaldı.

İKİNCİLİK ŞANSINI ZORA SOKTU

Bu sonucun ardından Girona, 75 puanda kaldı ve son 2 haftaya bir maçı eksik Barcelona'nın 1 puan gerisinde girdi. Villarreal ise 51 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Girona, Valencia'ya konuk olacak. Villarreal ise Real Madrid'i ağırlayacak.


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