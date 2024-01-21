Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında kendi sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Michel Sanchez yönetimindeki Girona, kendi sahasında Quique Sánchez Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
GİRONA - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
GİRONA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Pablo Fuertes'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Girona, ligde oynadığı son maçta Almeria deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Sevilla ise kendi sahasında ağırladığı Alaves'e 3-2 mağlup olmuştu.
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