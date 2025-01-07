Gloria Sports Arena, Avrupa Su Sporları tarafından akredite edildi
Gloria Sports Arena, Avrupa Su Sporları tarafından “Spor Bilimleri Labs Akredite Tesisi” olarak resmen tanındı.
Gloria Sports Arena, Avrupa Su Sporları tarafından “Spor Bilimleri Labs Akredite Tesisi” olarak resmen tanındı. Bu prestijli akreditasyon, tesisin spor bilimi geliştirme ve sporcuların potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.
Özaltın Holding Başkan Yardımcısı Elif Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu akreditasyon, sporcularımıza en yüksek standartlarda destek sunma vizyonumuzun bir göstergesi. Gloria Sports Arena olarak spor bilimini geliştirme konusundaki kararlılığımız devam edecek. Şampiyon sporcularımızın başarılarını güçlendirmek için en iyi kaynakları sağlamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Sporcuların performanslarını optimize etmeyi hedefleyen bu akreditasyon, Gloria Sports Arena’yı uluslararası düzeyde daha da ön plana çıkarıyor. Tesisteki çalışmaların, spor bilimi ve eğitimi alanında büyük katkılar sağlaması bekleniyor.
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