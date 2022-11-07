Gökdeniz Karadeniz'den Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım tirafı!

07 Kasım 2022 Pazartesi, 12:48

Trabzonspor'un simge oyuncularından olan Gökdeniz Karadeniz, NTV'de kendisine sorulan soruları yanıtladı. Karadeniz, küçükken Trabzonsporlu olmadığını itiraf etti.

42 yaşındaki eski futbolcu, "Küçükken Trabzonspor taraftarı değildim. Takım tutmuyordum. Oynadığım takım neyse onu tutuyordum. Giresunspor'a sempatim vardı. Babam Trabzonlu. 13-14 yaşlarından sonra Trabzonspor'u tutmaya başladım" dedi.

"FENERBAHÇE'DE OYNARDIM"

Trabzonspor'da oynadığı sırada Fenerbahçe ile görüştüğünü itiraf eden Gökdeniz, "Trabzonspor'da oynarken İstanbul'un büyük takımlarından teklif aldım. Hepsinden teklif aldım. Hepsiyle anlaşmaya çok yaklaştığım zamanlar oldu. Kulübüm beni satmak isteseydi Fenerbahçe 'ye giderdim. Neden gitmeyeceğim? Sonuçta futbol bir ticaret. Kulübünüze iyi bir para kazandırabiliyorsanız her futbolcu her takıma gidebilir. Şu anda da gidebilirler. Trabzonspor'da oynarken Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la görüştüm. Menajerim ve ben bütün takımlarla görüştük" ifadelerini kullandı.

GÖKDENİZ KARADENİZ'İN KARİYERİ

2000-2008 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Gökdeniz Karadeniz, 2008 yılında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer oldu. 2018 yılında da Rubin Kazan'da futbolu bıraktı. Kariyeri boyunca toplamda 588 maça çıkan Gökdeniz, 132 gol ve 113 asist yaptı.