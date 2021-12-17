Gökhan Gönül'den hakkında çıkan habere yalanlama
Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından kendisi hakkında çıkan bir habere dair yalanlama mesajı paylaştı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Gönül, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'deki döneminden, Galatasaray'dan transfer teklifi alıp almadığına kadar birçok konuda çarpıcı ifadelerde bulundu.
Bir haber sitesi, Gökhan Gönül'ün ağzından "Fenerbahçe'de daha fazla oynadım ama Beşiktaş'ta adeta futbolu yaşadım." cümlesini yayımladı.
Bu paylaşımın ardından tecrübeli sağ bek, sosyal medya hesabından cevap verdi. Gönül, "İşte tam da söylemeye çalıştığım şey bu. Kullanmadığın bir cümleyi soylemişim gibi yazıp insanları galyana getirmeye çalışan sizler sosyal medyada en büyük sorunlardan birisiniz" ifadelerini kullandı.
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