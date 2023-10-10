Gökhan İnler, UEFA'nın eğitim programına kabul edildi!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Gökhan İnler, UEFA'nın eğitim programına kabul edildi.

AA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:53
Gökhan İnler, UEFA'nın eğitim programına kabul edildi!
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Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Gökhan İnler, Avrupa'dan elit futbolcuların katıldığı UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan İnler, Avrupa’dan elit futbolcuların katıldığı UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

Gökhan İnler, 90 kişinin başvurduğu eğitim programına İspanyol teknik adam Rafael Benitez’in referansıyla seçilen 30 kişiden biri oldu.

İnler, UEFA Master of International Players kapsamında iki yıl boyunca Fransa ve İngiltere’de eğitim alacak" ifadelerine yer verildi.

Gökhan İnler, birçok şampiyonluk elde ettiği kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra Zürih, Udinese, Napoli, Leicester City, RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor'da forma giydi.


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