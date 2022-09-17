Gökhan Töre'nin yeni maaşı şaşırttı!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer olan Gökhan Töre'nin maaşının mali açıdan yüzde 98 eridiği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kariyerine devam eden Gökhan Töre'nin maaşı belli oldu. Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan futbolcunun Adana Demirspor'da neredeyse asgari ücret alacağı ortaya çıktı.
Akşam'ın haberine göre, Adana Demirspor ile 1 yılı opsiyonlu toplam 3 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Töre, 6 bin 471 lira ücret alacak. Kulüp Başkanı Murat Sancak da bu iddiayı doğruladı.
MAAŞI YÜZDE 98 ERİDİ
Beşiktaş'tan daha önce aylık 375 bin lira garanti maaş kazanan Gökhan Töre'nin kazancı, yüzde 98.27 erimiş oldu. Ancak deneyimli futbolcunun Adana Demirspor ile olan sözleşmesine göre; performansını artırıp, forma giyerek süre almaya başlaması halinde maaşı da otomatik olarak artacak.
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