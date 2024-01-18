Gol düellosunda turu geçen takım Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor sahasında ağırladığı Keçiörengücü'nü 3-2 yendi ve turu atladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:58
Gol düellosunda turu geçen takım Sivasspor
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Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Sivasspor evinde konuk ettiği Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ziya Erdal, 50. dakikada Fode Koita ve 81. dakikada Rey Manaj, Keçiörengücü'nün gollerini 52. ve 65. dakikalarda Malaly Dembele kaydetti.

Sivasspor'un bir sonraki turdaki rakibi 22 Ocak'ta yapılacak kura çekiminde belli olacak.


Sivasspor Keçiörengücü ziraat türkiye kupası

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