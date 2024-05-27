Gol kralı Icardi

Yayınlanma: 27.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.05.2024 - 04:00

Üst üste 2., toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Cim-Bom, lig tarihinde en fazla puanla şampiyonluk yaşayan takım olmayı başardı. Konya’daki son düdüğün ardından Sarı-Kırmızılı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları büyük bir coşku yaşadı.

Tribünlere koşan futbolcular, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi. G.Saray Kulübü, şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından “İyiler sonunda mutlaka kazanır! Hak edenler kazandı. Mayıslar bizimdir” paylaşımı yaptı.

Galatasaray’ın yıldızı Icardi hem şampiyonluk maçına hem de sezona damgasını vurdu. Arjantinli futbolcu, Konyaspor’a attığı 2 golle şampiyonluk kilidini açtı. 30 yaşındaki santrforun topuğuyla attığı 2. gol adeta jeneriklikti...

Icardi ligde 25 kez fileleri havalandırarak bu sezon gol kralı oldu. Tecrübeli oyuncu, son 10 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

‘KADIKÖY’ MESAJI

Icardi, “Bir kez daha şampiyon olduk, emeklerimizin karşılığını aldık, çok mutluyuz. Yüzde 100’ümü veremedim üzgünüm ama şampiyonluk için çok mutluyum. Tam hazır olsam mutlaka daha çok gol atardım. Sezon boyunca bana eleştiriler de oldu, ama gol kralı oldum. Milyonlarca Avro teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim, şampiyonluklar için geldim, Erden Timur’a teşekkür ederim. Bakalım şimdi Kadıköy’de nasıl bir kutlama yapıyorlar? Biz biraz sonra kupayı kaldıracağız” dedi.