Gol sevincinde sakatlanan futbolcu için kulübünden imalı açıklama!

Rusya 2. Ligi'nde oynanan Dinamo Barnaul - Orenburg-2 maçı talihsiz bir sakatlığa sahne oldu. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi takımda 80. dakikada oyuna giren Kirill Mogel, 4 dakika sonra attığı gol sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

Golünü takla atarak kutlamak isteyen Mogel, akrobatik hareketini tamamlayamadı ve dizlerinin üzerine kötü şekilde düşerek sakatlandı.

Rus santrafor oyuna devam edemezken, çekilen MR'ında çapraz bağlarının koptuğu ortaya çıktı. Ameliyat olacak futbolcunun 9 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı bildirildi.

Öte yandan Mogel'in sakatlığıyla ilgili olarak Dinamo Barnaul'dan yapılan açıklamada 22 yaşındaki futbolcuya sitem edildi ve "Bu talihsiz olay, daha fazla gol atmak için çok fazla antrenman yapması ve gol sevincini daha az düşünmesi gereken genç futbolculara ibret olsun" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Kirill Mogel'in takla atarken sakatlandığı anların videosu sosyal medyada viral oldu.