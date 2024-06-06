Golden Boy ödülünde sıralama güncellendi: Listede 4 Türk yer aldı!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 10:28

Güncelleme: 06.06.2024 - 10:28

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı.

Listenin ilk 10 sırasında sadece iki isim değişti. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kalırken, bu isimlerin yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu.

Paylaşılan listede Lamine Yamal ilk sıradaki yerini korurken Yamal'ı Benfica'dan Joao Neves ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho takip etti.

Real Madrid forması giyen Arda Güler listede 19. sırada yer aldı. Juventus'tan Kenan Yıldız 32., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 59. ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan 67. sırada kendine yer buldu.

Golden Boy 2024 ödülünde ilk 10 sırada yer alan isimler şöyle:

1. Lamine Yamal - Barcelona

2. Joao Neves - Benfica

3. Alejandro Garnacho - Manchester United

4. Warren Zaire-Emery - PSG

5. Leny Yoro - Lille

6. Savio - Girona

7. Kobie Mainoo - Manchester United

8. Pau Cubarsi - Barcelona

9. Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih

10. Rico Lewis - Manchester City