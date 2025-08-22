Görüşmeler resmen başladı: Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 09:46:00
Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'ya Serie A ekiplerinden Udinese'nin teklif yaptığı ve futbolcunun bu teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

Alvaro Morata ve Derrick Köhn ile yollarını ayıran, Przemyslaw Frankowski ve Victor Nelsson'u kiralık gönderen Galatasaray'da, yabancı oyunculardan Nicolo Zaniolo'nun da takıma veda etmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı takıma Şubat 2023'te imza atan ve 6 ay forma giydikten sonra bugüne kadar üç kez kiralık gönderilen Zaniolo'ya Udinese'nin talip olduğu ileri sürüldü.

Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalyan yıldızın, Serie A takımına transferi için Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor.

ZANIOLO'DAN “EVET”

Haberde, Zaniolo'nun Udinese'nin teklifine olumlu yanıt verdiği ileri sürüldü.

 GALATASARAY VE UDINESE BONSERVİS FORMÜLÜNÜ İSTİYOR

Galatasaray'ın ise sözleşmesi 2027'de bitecek futbolcuyu bu kez bonservisiyle göndermek istediği belirtildi. 

Alfredo Pedulla ise Udinese'nin de Zaniolo'yu bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediğini yazdı.

