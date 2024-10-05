Gözler Okan Buruk'un Icardi kararında: Kredisi tükeniyor!

Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:39

Güncelleme: 05.10.2024 - 11:39

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda 2 farklı öne geçmesine rağmen RFS ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri eleştiri alırken, Mauro Icardi'nin performansı da tartışma konusu oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray'da Mauro Icardi de RFS maçı sonrası eleştirilerden nasibini aldı.

Sahanın en etkisiz isimlerinden biri olan Arjantinli yıldız, kredisini tüketme noktasına getirdi.

Icardi'nin bu performansıyla maçlara yedek başlaması konuşulmaya başlandı.

Okan Buruk'un Osimhen'in takıma dönüşü sonrası Icardi ile ilk 11'de devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.