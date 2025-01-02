Göztepe, 19 yaşındaki Ibou Sane'nin peşinde!
Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Metz'in 19 yaşındaki golcüsü Ibou Sane'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de iyi bir ilk yarı geçirerek beklentileri aşan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Önceliği forvet hattına veren sarı-kırmızılılar rotayı Fransa'ya çevirmiş durumda.
Paraguay'dan Parzajuk Rodriguez ve Brezilya'dan John Kennedy'i de listesinde tutan İzmir ekibinin en az 3 takviye yapacağı kaydedilirken, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz'in 19 yaşındaki golcüsü Ibou Sane'yi gündemine aldığı öğrenildi.
SANE İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre Göztepe, Sane için girişimlere başladı.
Takımı ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane transferinde, kulübünün kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
Metz'de ilk devrede 10 maça çıkan genç futbolcu rakip ağları 2 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.
Senegal U20 Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmaya çıkan Sane 1 kez fileleri sarstı.
KANATTA DA OYNUYOR
Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği Ibou Sane hücumda birçok bölgede de forma giyebiliyor.
Senegalli futbolcu asıl mevkisi santrafor olmasına rağmen sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda teknik direktör Stanimir Stoilov'un üçüncü bölgede alternatifi artarken, Romulo ve Juan'ın da yükü hafifleyecek.
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