Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:41
Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Radomir Kokovic yönetimindeki Göztepe, kendi sahasında Özhan Pulat'ın ekibi Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

GÖZTEPE - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

GÖZTEPE - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Göztepe, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etmişti.

Adanaspor ise kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmişti.


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