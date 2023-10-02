Göztepe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Göztepe, TFF 1. Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Radomir Kokovic yönetimindeki Göztepe, kendi sahasında Özhan Pulat'ın ekibi Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.
GÖZTEPE - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
GÖZTEPE - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Göztepe, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etmişti.
Adanaspor ise kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmişti.
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