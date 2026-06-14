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Göztepe'den görkemli 101. yaş kutlaması!

Göztepe'den görkemli 101. yaş kutlaması!

14.06.2026 23:29:00
Güncellenme:
AA
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Göztepe'den görkemli 101. yaş kutlaması!

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, meşaleler ve havai fişek gösterileri ile 101. yaşını kutladı.
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Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Göztepe, 101. yaşını kutladı.

Kulübün 101. yılı dolayısıyla gün içinde kulüp yöneticileri, altyapı sporcuları ve antrenörleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

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TEKNELER KUTLAMAYA DAHİL OLDU

Kutlamalar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda devam etti. Güzelyalı sahilinde toplanan taraftarlar sahil boyunu meşalelerle aydınlattı. Denizdeki tekneler de kutlamalara katıldı.

Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kutlamalara Avrupa Challenger Kupasını kazanan ve Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayan Göztepe Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi’nde temsil edecek 19 Yaş Altı Takımı da katıldı.

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