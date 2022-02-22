Göztepe-Galatasaray karşılaşmasındaki VAR incelemelerinin süresi belli oldu

22 Şubat 2022 Salı, 10:24

Galatasaray'ın Göztepe'yi İzmir'de 3-2 mağlup ettiği mücadeledeki topun oyunda kalma süresi, VAR inceleme süresi ve uzatma süresi belli oldu.



Sporx'in, yayıncı kuruluştan aktardığına göre, topun oyunda kaldığı sürenin 42 dakika olduğu belirlendi. Karşılaşmanın ilk yarıda 3, ikinci yarıda ise 13 dakika uzadığı kaydedildi. Mücadelenin toplam uzatma süresinin 16 dakika olduğu öğrenildi.



Ayrıca VAR incelemesinde geçen sürenin 20 dakikayı bulduğu ifade edildi.

HANGİ KARAR İÇİN KAÇ DAKİKA GEÇTİ?

- Ömer Bayram'ın elle oynadığı gerekçesiyle verilen penaltı kararında oyunun durduğu süre 7 dakika oldu.



- Dino Arslanagic'in elle oynadığı gerekçesiyle verilen penaltı kararında oyunun durduğu süre 4 dakika oldu.



- Dino Arslanagic'in ceza sahası içinde elle oynadığı kararının VAR tarafından iptal edilmesi için gereken süre 2 dakika oldu.



- Berkan Emir'in Emre Kılınç'a ceza sahası içinde yaptığı müdahalede VAR incelemesiyle birlikte geçen toplam süre 7 dakika oldu.

UZAMASI GEREKEN SÜRE 23 DAKİKA

Yayıncı kuruluşun programında oyunun uzatma süresinin 16 dakika olduğu ancak uzaması gereken minimum süresinin 23 dakika olması gerektiği belirtildi.

